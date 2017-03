Al Bano Carrisi e Romina Power, ultime news ad oggi 15 marzo 2017

Romina Poewr e Al Bano Carrisi, per la Chiesa ancora marito e moglie. Romina Power torna a parlare dell’ex compagno Al Bano Carrisi. I due non sono più una coppia, anche se negli ultimi anni sono riusciti a trovare un equilibrio e sono spesso in giro per il mondo a portare le loro belle canzoni. Romina Power ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale “Gente” in cui ha dichiarato che, anche se l’amore è finito, Al Bano rimarrà per sempre suo marito… Poi ha specificato: per la Chiesa. A Gente, Romina ha parlato del matrimonio della figlia Cristel, celebrato lo scorso settembre. “A settembre, al matrimonio della nostra terzogenita Cristel con Davor, quando loro erano davanti all’altare per giurarsi eterno amore sono tornata indietro negli anni. A quando anche io e Al Bano, il 26 luglio del 1970, ci siamo fatti la promessa davanti a Dio. Anche se le cose tra noi non hanno funzionato, anche se ci siamo separati, per la Chiesa il nostro matrimonio resta valido. Al Bano sarà sempre mio marito, e io sua moglie”.

Romina Poewr e Al Bano Carrisi, Romina parla dell’intervento al cuore di Al Bano.

Romina ha poi ricordato ciò che è avvenuto lo scorso dicembre, quando Al Bano ha vissuto un serio pericolo di vita a causa di un infarto: “Quando l’ho saputo, a operazione finita, mi è corso un brivido lungo la schiena. Con il cuore non si scherza. Mesi prima avevo provato la stessa angoscia per mio fratello Tyrone, che ha dovuto mettere tre bypass. Mio padre è morto d’infarto a 44 anni, mio nonno ebbe lo stesso problema. L’istinto sarebbe stato quello di partire per stare accanto ad Al Bano, mio marito. Ma lui è talmente forte che si è ripreso prima che io riuscissi a salire su un aereo”.