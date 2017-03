Ballando con le stelle 2017, Raimondo Todaro racconta il rapporto con la moglie Francesca Tocca

Ballando con le stelle 2017, Raimondo Todaro balla con la bella Kseniya Belousova. Ballando con le stelle è tornato in tv con un’appassionante nuova edizione. Tra i ballerini più amati e seguiti della trasmissione c’è Raimondo Todaro,che quest’anno fa coppia con la bellissima modella russa Kseniya Belousova. In tv abbiamo assistito a bellissime esibizioni da parte della coppia, che ha lasciato senza fiato con esibizioni in cui si potrebbe trapelare una certa intimità tra i due. La moglie di Raimondo Francesca Tocca, però, ha capito che tra i due c’è semplicemente un rapporto professionale, anche perché lei fa lo stesso lavoro di ballerina. Francesca è infatti una delle ballerine professioniste della scuola di “Amici” di Maria De Filippi.

Ballando con le stelle 2017, Raimondo Todaro parla della moglie Francesca.

Raimondo Todaro ha lasciato delle dichiarazioni a Novella 2000 ed ha parlato del suo rapporto con la moglie: “Ormai Francesca ci ha fatto l’abitudine. Ogni tanto ammetto che chiude mezzo occhio, ma conosce perfettamente il lavoro che faccio e che fa anche lei. A chi non appartiene a questo settore può sembrare strano vedere due persone che ballano molto vicine, si ‘strusciano’ l’una all’altra, può risultare una cosa pericolosa, ma per noi ballerini è davvero solo lavoro, non c’è malizia. Insomma, dall’esterno si può pensare che per colpa del contatto fisico succedano cose turche, ma non succede nulla se non vuoi. Comunque, anche Francesca è molto corteggiata dai fan”.