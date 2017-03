Dance Dance Dance: anticipazioni della finale di questa sera mercoledì 15 marzo 2017

Dance Dance Dance, la finale di mercoledì 15 marzo 2017. Questa sera andrà in onda l’attesissima finale di Dance Dance Dance, lo show di Fox Life che vedrà sfidarsi la coppia composta da Claudia Gerini e Max Vado contro quella composta da Clara Alonso e Diego Domiguez. Dopo 11 puntate scandite da performance impreziosite dalla realtà aumentata e dal videomapping, il reality sul ballo ideato dal genio di John De Mol (creatore del Grande Fratello e di The Voice), condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni con in giuria Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens, arriva al suo ultimo atto. La finale vedrà le due coppie rimaste in gara esibirsi sia singolarmente che in coppia. Diego Dominguez aprirà le danze sulle note di Singing in the rain, l’indimenticabile brano interpretato da Gene Kelly nel film omonimo, seguito da Claudia Gerini chiamata a reinterpretare Ain’t no other man di Christina Aguilera.

Dance Dance Dance: le attesissime performances della finale.

Dopo queste prime due esibizioni sarà tempo di cavalli di battaglia: Claudia Gerini e Max Vado saranno catapultati nuovamente nelle atmosfere indianeggianti di Lean On, il successo da oltre due miliardi di visualizzazioni di Major Lazer & DJ Snake, mentre Clara Alonso e Diego Dominguez vestiranno i panni di Michael e Janet Jackson in Scream. I punti decisivi verranno raccolti infine con una performance di coppia conclusiva: Claudia e Max balleranno Rolling in the deep di Adele, mentre Clari e Diego reinterpreteranno WTF (Where They From) di Missy Elliott e Pharrell Williams. La finale sarà impreziosita da una performance molto attesa. Timor Steffens, il coreografo olandese che vanta collaborazioni con Janet Jackson, Madonna, Whitney Houston, Beyonce, Usher e Rihanna (tra gli altri), lascerà il banco dei giudici per esibirsi sul palco di Dance Dance Dance sulle note di Turn up the music di Chris Brown. Al termine delle performance verranno sommati i punteggi di tutte le esibizioni e la coppia che otterrà il punteggio più alto verrà incoronata vincitrice della 1° edizione di Dance Dance Dance.