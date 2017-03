Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, mercoledì 15 marzo 2017: moda, giardinaggio. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 15 marzo 2017, con una nuova, simpatica puntata ricca di tutorial. Secondo le anticipazioni ufficiali di Detto Fatto di oggi, vediamo come, insieme con Stefania Benzo e con il fotografo Marco Palumbo, viene creata una foto di copertina sul tema dei viaggi. Stefania propone dei look adatti a a tutti i tipi di viaggi: crea look da vacanza al mare, look da passeggio per le città d’arte, look da montagna. Alberto Menegardi propone a Detto Fatto un tutorial tutto primaverile: il tutor ci insegna ad utilizzare delle vecchie cornici per farle diventare dei graziosi vasi verticali per fiori.

Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial del 15 marzo 2017: cucina ed i consigli del chirografo.

Detto Fatto prosegue con Flavio Angiolillo, che oggi torna con un nuovo, interessante tutorial e prova a realizzare il cocktail preferito di un vip. Il chirologo Serse torna con un nuovo interessante tutorial in cui ci spiega il significato delle linee della mano. Oggi ci parla del Monte di Giove.