Domenica Live, continua la querelle tra Cristiano e Francesca De Andrè

Francesca De Andrè e papà Cristiano, nuove polemiche a Domenica Live. Francesca De Andrè ed il papà Cristiano non riescono a trovare un periodo di pace e diventano protagonisti di nuove discussioni. Il cantante ha querelato la figlia per quello che ha detto durante la trasmissione “Domenica Live” di Barbara d’Urso, ed inoltre ha diffidato il programma a parlare ancora di lui. Cristiano De Andrè si è visto nuovamente protagonista della puntata del programma di Barbara D’Urso.

Francesca De Andrè e papà Cristiano, una lettera per Barbara D’Urso.

La conduttrice di Domenica Live ha fatto leggere una lettera scritta dalla madre di Alice, la sorella di Francesca, che sembra in qualche modo aver confermato quanto raccontato dall’ex fidanzata di Daniele Interrante. “Cara Barbara, sono certa che Francesca abbia detto quelle cose mossa dalla protezione per sua sorella. Alice ha sempre compreso e giustificato suo padre. Questo ruolo lo hanno ricoperto a turno tutti i figli. Nel mese di agosto la situazione per mia figlia è radicalmente cambiata e per questo Francesca ha espresso pubblicamente il suo dissenso”, ha scritto la donna. “Ma portare a livello mediatico la situazione che ha visto vittima mia figlia nel caso specifico e traumatico di questa estate, ha causato in Alice un ulteriore disagio. Tramite te Barbara, invito il mondo dei media a non parlare più di mia figlia. Vi chiedo di rispettare la nostra posizione”, ha poi concluso.