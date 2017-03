Isola dei Famosi 2017, il daytime ad oggi, 15 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 15 marzo 2017: Paola corre da Raz. Tante emozioni nella puntata dell’Isola dei Famosi 2017 di ieri, 14 marzo 2017. La sopresa più grande è costituita dall’arrivo sull’Isola di Paola Barale, accorsa per abbracciare e sostenere l’ex fidanzato Raz Degan. I due hanno avuto una bellissima storia d’amore. Oggi non stanno più insieme, ma il profondo affetto e la grande stima e complicità reciproca non sono mai diminuiti. Ieri abbiamo assistito allo sbarco di Paola sull’Isola, e abbiamo visto il buon Raz sorridente ed emozionato come non mai. I due si sono abbracciati strettissimi e sono partiti per trascorrere una notte insieme, lontano dagli altri naufraghi. Raz ha ritrovato il sorriso e la serenità, ed ha sinceramente ringraziato in diretta per questo splendido regalo.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, i nominati della settimana.

Questa settimana i naufraghi hanno tutti superati la prova evolutiva e andranno tutti sull’Isola dell’Homo Sapiens. Tutti tranne Moreno, eliminato dal televoto, che ha preferito trascorrere una settimana sull’Isola Primitiva per sperare nel ripescaggio. I nominati della settimana sono Raz, nominato da Simone, Malena e Nancy, Simone, nominato da Eva e Giulio, ed Eva, nominata dalla leader Samantha.