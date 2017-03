Isola dei famosi 2017: ritorna l’amore tra Paola Barale e Raz Degan?

Isola dei Famosi 2017: forti emozioni per Raz Degan e Paola Barale. Sull’Isola dei famosi 2017 per fortuna è arrivato anche il momento di grandi emozioni. Ai tre nominati sono state fatte delle sorprese. Moreno ha visto suo padre, Simone suo fratello e Raz Degan la sua bella bionda: Paola Barale. Dopo una finta sfida Raz ha aperto una casupola di legno dove all’interno era nascosta la sua Paola, che è volata in Honduras per passare solo qualche ora insieme a lui. Appena Degan ha visto la bionda non è riuscito a contenere la sua gioia. “Sei la cosa più sana che ho visto in sette settimane qui”, ha detto il naufrago. “Che bello vederti. Grazie per questa sorpresa, mi hai scaldato il cuore. Lei mi è stata vicina nel momento più difficile della mia vita, mi ha sempre sostenuto”, ha poi continuato.

Isola dei Famosi 2017: un’intera notte trascorsa insieme per Raz e la sua bionda.

Dallo studio in molti hanno notato quanta sintonia univa ancora Paola e Raz e il pubblico non ha fatto altro che continuare ad urla “bacio” tutto il tempo. Così l’opinionista dello show Vladimir Luxuria ha commentato: “Se siete solo ex è già una cosa bellissima, avete un rapporto meraviglioso. Ma io difficilmente mi sbaglio, secondo me c’è ancora qualcosa e noi qui tutti vorremmo vedere un bacio fra voi due”. Raz Degan non si è fatto ripetere la richiesta due volte e prendendo di sprovvista la bella Paola l ha baciata. Si sono susseguiti poi altri teneri baci. Alessia Marcuzzi è stata poi costretta a doverli dividere ma nel momenti di salutare Paola le ha chiesto se avrebbe voluto trascorrere una sola notte sull’Isola. Paola ha accettato ed è rimasta insieme a Raz un’intera notte, prima di riprendere la via per tornare a casa in Italia. Cosa sarà accaduto?