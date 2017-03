La prova del cuoco: ricette, ospiti e il look di Antonella Clerici nella puntata di oggi 15 Marzo 2017

La prova del cuoco : la sfida del Campanile di oggi 15 Marzo 2017. Anche oggi 15 Marzo 2017 torna in onda il programma culinario de La prova del cuoco, ecco le anticipazioni e ricette della puntata di mercoledì 15 marzo 2017. La prova del cuoco è in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. Ritorna anche oggi “Il Campanile”. Ristoratori delle migliori trattorie d’Italia si sfidano proponendo le ricette più appetitose del proprio territorio. Chi vince la gara, torna la settimana successiva per sfidare i ristoratori di un’altra regione. Il Friuli Venezia Giulia ne esce sconfitto con la vittoria della Puglia. A decretare il successo è stato il pubblico da casa che ha votato il menu preferito. Arriva poi il cuoco canterino David Povedilla, poi è il turno del baker Fabrizio Nonis.

La prova del cuoco: ecco alcuni segreti di bon ton.

Si ricorda la striscia giornaliera, riservata ai sommelier: Scatena, Scrobogna, Lauciani e Mallozzi che, ogni volta, punteranno l’attenzione su un grande vino, spiegando le caratteristiche organolettiche e a cosa e quando è meglio abbinarlo. Antonella Clerici raggiunge poi Anna Moroni per preparare un dolce e svelare alcuni piccoli segreti di bon ton, per fare sempre bella figura a tavola.

La prova del cuoco: il look di Antonella Clerici.

Per la puntata di oggi de La prova del cuoco Antonelli Clerici sfoggia una blusa in candido rosa antico con maniche lunghe ma aperte lateralmente, abbinato ad un jeans scuro e aderente e spuntatine a tacco alto in nero lucido. I capelli sono sciolti e ricci e blond abbinati ad un make up che dona al viso molta luce.