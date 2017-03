Moda capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli e le acconciature da copiare alle stars!

Tagli di capelli e acconciature primavera estate 2017: il seducente look di Anna Valle. Per la primavera estate 2017 Anna Valle opta per un taglio di capelli medio lungo con una colorazione di un caldo castano scuro con riflessi mogano. Un taglio di capelli che si presta facilmente ad essere portato liscio o ondulato ma anche giocare con eleganti acconciature. Per il suo shopping la Valle sceglie un look easy chic con una lunga camicia di jeans abbinata a stivaletti bassi e leggings neri, maxi shopper e grandi occhiali da sole che le nascondono parte del viso. Anna Valle sarà la protagonista della fiction di Raiuno ‘Sorelle’. Ospite alla trasmissione ‘Domenica In‘, intervistata da Pippo Baudo l’attrice si è raccontata e ha fatto capire quanto si senta una donna di altri tempi, lontana dal mondo dei social e della tecnologia, ma anche dai pettegolezzi che riempiono le pagine dei giornali rosa.

Ecco quanto ha dichiarato: “Ogni tanto vengo rimproverata perché non uso i social, quando sono il nostro presente e il nostro futuro, il nuovo modo di comunicare. Però è un modo che ancora non mi appartiene. Forse troverò il modo tutto mio di farlo. Sui gossip, ci tengo molto alla mia vita personale e privata, credo non faccia parte del nostro lavoro anche quello”.

Anna Valle: ecco cosa desidera per il futuro della sua famiglia.

Alla domanda su quali siano i desideri per il futuro della sua famiglia la Valle risponde: “Io ho sempre il desiderio che la passione con la quale si fa il proprio lavoro non si assopisca mai. Per i miei figli desidero che abbiano questo senso di libertà e di curiosità del mondo e della vita, sempre. Per mio marito? Mi auguro che mi continui ad amare come mi ama adesso”.