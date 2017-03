Moda Primavera Estate 2017, le simpatiche e colorate sneakers con pon pon Zara e Stradivarius

Moda Primavera Estate 2017, le sneakers con pon pon colorati. La bella stagione si avvicina, e man mano che arrivano le belle giornate aumenta voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta e di fare lunghe passeggiate per rilassarsi, per perdere qualche chiletto, decidendo di andare per esempio a scuola o al lavoro a piedi, o semplicemente per ridere e rilassarsi in compagnia. Compegne indispensabili in queste occasioni sono le sneakers, che assicurano libertà di movimento avendo allo stesso tempo un look alla moda. Le proposte degli stilisti sono davvero tante: si va da modelli classici a modelli impreziositi di stampe fantasia, borchie, pietre. Le ultime novità vedono le sneakers impreziosite da simpatici e coloratissimi pon pon. Vediamo i modelli proposti da Zara e da Stradivarius.

Zara e Stradivarius, i pon pon sulle sneakers per la Primavera Estate 2017.

Per la Primavera Estate 2017 Zara e Stradivarius hanno avuto un'idea davvero originale per rendere le sneakers originali ed uniche: alle classiche sneakers da passeggio hanno applicato dei coloratissimi pon pon. I pon pon sono remuvibili, scambiabili, morbidissimi e graziosi, per un look frizzante e mai banale.