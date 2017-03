Moda primavera estate 2017: pantaloni e salopette per la bella stagione firmate Twin Set e Miss Sixty

Moda, collezione primavera estate 2017: le proposte di pantaloni unici e particolari del brand Twin Set. Per la primavera estate 2017 il brand Twin Set lancia proposte di pantaloni davvero unici e particolari capaci di dare un vero tocco glamour al proprio look. Molto elegante e romantica è la proposta di pantalone palazzo in twill di viscosa con stampa fiori in dégradé, tasche ai fianchi, elastico in vita sul retro. Molto particolare invece il pantalone in georgette di viscosa con balze, elastico in vita. Per un look più raffinato il pantalone a sigaretta in lino envers satin, doppia banda asimmetrica sul fianco, gancio e zip davanti, tasche ai fianchi, piega stirata farà al caso vostro. E poi il jeans in denim di cotone e lino, linea regular, ricamo tridimensionale di borchiette e paillettes, applicazioni gioiello non removibili

Moda, collezione primavera estate 2017: Le salopette firmate Miss Sixty.

Per dare il via alla bella stagione il brand Miss Sixty punta sulle salopette. La prima proposta modello Femando in denim grigio scuro, leggermente délavé con cuciture bianche a contrasto. Fit comodo per il modello che si compone di pantaloni a gamba larga dalla linea cropped con ampio risvolto bicolor e top con bretelle regolabili con bottoni sul fondo. Profili sfrangiati per il capo a cinque tasche con passanti per cintura. Altra proposta è la salopette a palazzo modello Carmen. Decisamente trendy, il capo in jeans è composto da una pettorina piuttosto contenuta alla quale si allacciano con bottoni nascosti le bretelle e degli ampi pantaloni con tasche e passanti. Abbottonatura laterale in 4 punti con i classici bottoni in ferro. Molto più trendy la salopette oversize modello Sebastian nella nuance del beige. Capo iconico, con allacciatura di ferro e bretelle regolabili, pettorina maxi con tasca, pantaloni cinque tasche e abbottonatura sul lato. Dettagli destroyed e cuciture a contrasto.