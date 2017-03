Moda primavera/estate 2017: le camicie e bluse firmate Camomilla e Zara!

Moda, collezione primavera estate 2017: le proposte di camicette e bluse firmate Camomilla. Per la collezione primavera estate 2017 il brand Camomilla lancia proposte di leggere, morbide e coloratissime camicie e bluse. Fiori di ibisco e reminescenze esotiche per la camicia Camilla: un capo molto femminile e versatile che porterà la primavera nel tuo guardaroba. Indossata insieme a gonne a tubino o jeans skinny donerà un look brioso e glam! Ammaliante e seducente, la blusa Chery conquista per linee che accarezzano la silhouette. Effetti see-through e scollatura incrociata che esalta tutta la femminilità per un look fresco e moderno: abbinata a dei jeggins o a dei pantaloni a sigaretta. Rendete protagonista il vostro outfit con una camicetta in leggero georgette con fantasia floreale all over nei toni del blu e dell’azzurro. La particolare applicazione di pizzo lungo lo scollo a V fa di Camysia il capo perfetto per un aperitivo nel verde.

Moda, collezione primavera estate 2017: le colorate proposte del brand Zara.

Per la nuova collezione primavera estate 2017 il brand Zara propone camicie ricamate a fiori. Collo a revers e manica lunga. Polsini con chiusura a bottone e orlo asimmetrico. Altra proposta è la camicia a righe con spalle scoperte e dettaglio elemento asimmetrico davanti. Le maniche sono lunghe e a palloncino. Elastico sulle spalle e in vita. Molto chic la camicia stampata con collo rotondo e manica lunga. Polsini con chiusura con bottone. Dettaglio volant sul davanti e chiusura sulla schiena con bottone a apertura a goccia.