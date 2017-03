Nomination Isola dei famosi 2017, tutti i nominati della puntata di martedì 14 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017, le nomination e tutti i nominati di martedì 14 marzo 2017. Martedì 14 marzo 2017 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in diretta su Canale 5 e con la conduzione di Alessia Marcuzzi. La puntata è stata ricchissima di colpi di scena, a partire dalle sorprese fatte ai naufraghi in nomination. Moreno ha infatti incontrato il papà, Simone il fratello e Raz Paola Barale, che rimarrà inoltre sull’Isola per una notte. I naufraghi avranno la possibilità di fare il nome del compagno di gioco in maniera segreta ed i due più votati dal gruppo andranno in nomination, insieme ad un terzo concorrente nominato dal leader Samantha.

Isola dei Famosi 2017: le nomination di martedì 14 marzo 2017.

Il primo concorrente ad essere chiamato per votare è Simone, che decide di nominare Raz. Eva nomina invece proprio Simone.