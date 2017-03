Tagli di capelli primavera estate 2017: il taglio, il look e le rivelazioni di Tina Cipollari!

Tagli di capelli medi primavera estate 2017: il look di Tina Cipollari. L’opinionista del programma di Uomini e Donne Tina Cipollari ha sempre usato un look molto appariscente, con sontuosi abiti lunghi e copri-spalle iper chic. Per la sua chioma la Cipollari ha sempre optato per un taglio di capelli medio corto, in versione liscia o riccia, super voluminosa e di una colorazione di un brillante blond. Ma in tema di capelli la partecipazione a ‘Pechino Express’ per Tina Cipollari è costata davvero cara. Durante la permanenza in Sudamerica per il reality ha preso i pidocchi e una volta tornata in Italia è stata costretta a tagliare i capelli cortissimi e ha indossare una parrucca.

Tina Cipollari: ecco le sue dichiarazioni sulla sua esperienza.

Ecco le dichiarazioni dell’opinionista al settimanale Oggi: “Sapevo che Pechino Express sarebbe stata una gara impegnativa, ma non avrei mai immaginato di dover affrontare persino il problema di pidocchi e pulci. Non ero preparata a dormire in bettole del genere, con lenzuola sozze, cucine incrostate e bagni lerci. La sistemazione peggiore è stata la casa del barbiere di Juan La Laguna, in Guatemala. Solo a pensare a quella baracca mi viene la pelle d’oca. Eppure, visto che quella notte faceva molto freddo, per riscaldarmi mi sono avvolta in una coperta lurida senza valutare le conseguenze”. “Risultato? Mi sono svegliata con un insopportabile prurito alla testa e con il corpo cosparso di piaghe rosse. Attualmente i pidocchi li ho debellati in meno di una settimana grazie a uno shampoo specifico. Le pulci, invece, mi hanno tormentato per oltre 20 giorni e le ho curate con pomata e cortisone”, ha continuato l’opinionista.