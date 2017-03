Uomini e Donne, ultime news: Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti parlano dei progetti per il loro futuro insieme!

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti parlano del loro futuro. Parlano già di un futuro insieme e di progetti Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, ecco quanto ha dichiarato la tronista in un’intervistata da Isa e Chia :“Parliamo di bambini: Emanuele ne vuole 3, io sono preoccupata… una volta pensavo di fermarmi a uno, massimo due, invece lui si allarga”. La ex tronista ha scelto il suo pretendente in modo inaspettato nel corso della trasmissione. Una scelta ritenuta da qualcuno di facciata, ma che lei difende strenuamente: “Ho fatto la scelta più di cuore che potesse esserci! ho sempre parlato di amore folle, vi sareste aspettati da una come me di vedermi arrivare ad una scelta dopo mesi e mesi di trono e in modo ragionato? Ho seguito l’istinto, la pancia, il cuore”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le parole di Sonia Lorenzini per il suo Emanuele Mauti.

“Ai miei occhi è un uomo per tanti versi… mi ha colpita sin dal primo intervento! La sua voce, il suo essere deciso, forte, intelligente… il suo essere presuntuoso e sicuro di sé che nasconde dietro anche una dolcezza indescrivibile che solo chi guarda con occhi più attenti riesce a vedere! […] ma al di là di tutto c’è stato un qualcosa di forte fin da subito e questa è stata una fortuna sia per me che per lui: si tratta di chimica, di sensazioni che percepisci a pelle!”, queste sono le parole che Sonia Lorenzini dedica al suo neo-fidanzato Emanuele Mauti.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il trono turbolento di Sonia Lorenzini.

Il trono di Sonia però non è stato tutto rose e fiori ma al quanto turbolento, anche a causa di Mario Serpa che, invitato nelle vesti di opinionista, ha più volte messo in difficoltà la ragazza dubitando della sua buona fede: “Specifico che per me Mario poteva esserci sempre, non era quello il problema, anzi, ma se proprio doveva commentare il mio trono mi sarebbe piaciuta un po’ di obiettività, così da poterci concentrare realmente sulle esterne! Me lo sono ritrovata lì che prima mi ha accusato di aver fatto di tutto per arrivare al trono, poi di aver preso in giro il D’Angelo, in seguito è arrivato l’attacco sulle esterne prive di contenuti, poi ero solo interessata ad Alessandro Schincaglia e, alla fine, la storia dell’accordo!” Malgrado le incomprensioni tra loro, la Lorenzini spiega di non avere nulla contro di lui e anzi di essere dispiaciuta per la fine della relazione con Claudio Sona: “La fine di una storia non è mai una cosa piacevole e non si augura a nessuno, soprattutto quando ci sono in ballo dei sentimenti e c’è qualcuno che comunque sta male. L’unica cosa che ci possiamo augurare è che si tratti di qualcosa di passeggero”.