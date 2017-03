Isola dei Famosi 2017, il daytime ad oggi, 16 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 16 marzo 2017: l’avventura continua sull’Isola dell’Homo Sapiens. Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 i naufraghi godono delle nuove disponibilità dell’Isola dell’Homo Sapiens. In particolare, essi dispongono di più cibo, tra cui dei legumi. I naufraghi sono contenti della nuova isola conquistatata con la prova evolutiva, e vivono queste ultime settimane della loro indimenticabile avventura: l’Isola dei Famosi 2017 Ed. dovrebbe concludersi, infatti, il 4 aprile. Nel poco tempo rimasto loro a disposizione, Malena e Simone stanno dormendo insieme, e chissà che tra i due non nasca qualcosa di più… Per ora, secondo il settimanale Chi, tra i due ci sono state solo coccole e carezze.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 16 marzo 2017: il grande amore tra Raz e Paola.

La storia che nelle ultime ore sta appassionando tutta l’Italia è quella tra Raz Degan e Paola Barale. I due hanno avuto una bellissima storia d’amore durata ben 13 anni, e nonostante non stiano più insieme l’amore è rimasto immutato. Raz e Paola sembrano ancora innamoratissimi. Raz chiama la sua bella “amore”, le ha costruito una capanna, le ha dato tutto ciò di cui aveva bisogno e le ha procurato del cibo. I due avevano a disposizione una sola notte per stare insieme, e l’hanno trascorsa a chiacchierare fitto fitto davanti ad un romantico fuoco.