Amici 2017 Ed. 16: anticipazioni ed ultime news, inizia la corsa al serale per i ragazzi di Amici

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news. I ragazzi della scuola di Amici 2017 Ed. 16 sono ufficialmente entrati in clima serale, dopo che nella scorsa puntata andata in onda sabato scorso era stata completata la formazione delle squadre. Nella squadra bianca ci sono Lo Strego, Shady, Sebastian, Mike Bird, Thomas ed Oliviero; capitanati da Morgan e da Boosta ed Alessandra Celentano, i ragazzi stanno rivivendo i loro momenti più significativi all’interno della scuola di Amici 2017 Ed. 16. Nello speciale di oggi giovedì 17 marzo 2017 è stato il momento dello Strego e di Sebastian, i quali hanno potuto rivedere le tappe salienti del loro percorso, dai casting fino all’accesso al serale.

Amici 2017 Ed. 16: anticipazioni, Federica si prepara in vista del serale.

Nel frattempo nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 non si perde tempo e nella squadra blu Elisa ha giù iniziato a lavorare con i propri ragazzi. Federica si è infatti incontrata con la sua coach per parlare dei brani che più le si adattano e la cantante friulana le ha consigliato degli esercizi vocali da fare la mattina per scaldare le corde vocali. Anche i ragazzi della squadra blu, composta da Riccardo, Andreas, Vittoria, Cosimo, Federica e Michele, hanno potuto rivivere i momenti più significativi all’interno della scuola di Amici 2017 Ed. 16 e la commozione non è di certo mancata.