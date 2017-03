Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame del 15, 16 e 17 marzo 2017: grossi guai per Charlotte…

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 marzo 2017 – «Charlotte e Nils nella trappola della dark lady!» Secondo le anticipazioni della soap opera tedesca Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore la situazione di Charlotte risulta gravemente compromessa dal momento che si sparge la voce di tutta una serie di operazioni che la donna avrebbe lasciato mettere in atto con l’idea di intascare i proventi delle donazioni per l’Africa! Al Fürstenhof. scoppia un pandemonio che coinvolge tutto il consiglio di amministrazione. In realtà, come abbiamo già visto attraverso le anticipazioni, dietro tutto questo c’è Beatrice la quale creato delle false prove per ingannare gli inquirenti. Nel mirino della Hofer c’è Nils. Di conseguenza Charlotte deve chiarirsi con il suo compagno per venire a capo di tutto.

«Un videomessaggio d’amore…» Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 marzo 2017

Frattanto le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che Oskar intercetta, sullo smartphone di Tina, un messaggio da parte di David e pieno di rabbia e di gelosia lo cancella. Si tratta di un video che la Kessler riesce comunque a recuperare. Appare così davanti ai suoi occhi la romantica dichiarazione d’amore del giovane Hofer. Nel frattempo Michael e Natascha continuano a litigare a causa di Fabien. Tuttavia un gesto molto dolce del dottore riporta la serenità in famiglia.