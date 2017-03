Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 16 marzo 2017

Caterina Balivo: la famiglia si allarga, è in arrivo una femminuccia. Caterina Balivo ha annunciato in diretta, durante il programma di Detto Fatto, di essere in dolce attesa. Si tratta del secondo figlio per la bella Caterina e insieme al marito Guido Maria Brera diventeranno genitori bis, anche se lui ha già due bambini avuti dal precedente matrimonio. La famiglia si allarga e questa volta arriva una femminuccia, dopo il piccolo Guidalberto. Al settimanale ‘Chi’ Caterina ha spiegato: “Mio marito è l’unico che sia riuscito a farmi cambiare programmi, progetti e stile di vita. Non avrei mai pensato di trasferirmi in montagna, per esempio”. La Balivo infatti appena può scappa via da Milano per rifugiarsi nella casa che la coppia ha a San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige tra la Val Badia e la Val Pusteria, un piccolo angolo di paradiso.

Caterina Balivo: “Ecco la mia famiglia allargata”.

Per quanto riguarda la sua famiglia Caterina dichiara: “Non avrei immaginato di avere una famiglia allargata. Oggi i suoi figli, che hanno una mamma fantastica, li sento un po’ anche miei. Per il mio primogenito Guido Alberto sono al cento per cento i suoi fratelli: hanno un legame fortissimo”.