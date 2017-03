Celebrity Masterchef, dal 16 marzo in onda con tanti vip appassionati di cucina

Celebrity Masterchef, i nuovi imperdibili appuntamenti dal 16 marzo su Sky Uno HD. Masterchef torna con una nuova versione: Celebrity Masterchef, con protagonisti vip appassionati di cucina. Il cooking show andrà in onda in esclusiva su Sky Uno HD dal 16 marzo ogni giovedì alle 21.15. A Celebrity MasterChef, il nuovo talent show Sky prodotto da Endemol Shine Italy, non si sfideranno i cuochi amatoriali più temerari della penisola, ma 12 personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo, che hanno in comune la passione per la cucina e talento ai fornelli. Ognuno dei protagonisti ha una storia che lo lega alla cucina e alla propria tradizione culinaria, ma, come nella versione originale del format, dovranno dimostrare talento, creatività e molta tenacia per stupire la temutissima giuria – nella formazione a tre composta da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Celebrity Masterchef, il cast del cooking show.

Il cast di Celebrity MasterChef vedrà schierati nella celeberrima cucina della MasterClass: il cantante Alex Britti, l’astrologo Antonio Capitani, l’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, la presentatrice Roberta Capua, l’ex Iena e conduttrice tv Elena Di Cioccio, la protagonista della serie “I delitti del Barlume” Enrica Guidi, il giornalista, voce del tennis targato Sky Sport, prestato a “Edicola Fiore” Stefano Meloccaro, il campione mondiale di nuoto Filippo Magnini, la produttrice discografica e mattatrice dello “Xtra Factor” Mara Maionchi, il rapper Nesli, la speaker radiofonica e conduttrice Marisa Passera e l’attrice turca icona del regista Ferzan Özpetek Serra Yilmaz. Dai volti del grande e piccolo schermo, ai campioni dello sport fino alle voci radiofoniche, tutti i concorrenti dovranno affrontare la stessa pressione e le stesse sfide degli aspiranti MasterChef. Nessuno “sconto” o differenza nelle prove rispetto alla versione tradizionale del format, così come resta invariato il meccanismo di eliminazione, la severità e imparzialità di Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, intenzionati più che mai a giudicare unicamente i piatti realizzati. Le 12 celebrities infatti si dovranno confrontare con le prove “classiche” di MasterChef – Mystery Box, Invention Test, il temutissimo Pressure Test e le prove in esterna – e dimostrare ai 3 giudici di possedere talento, creatività, tecnica, conoscenza degli ingredienti e delle tradizioni gastronomiche. Sono questi gli ingredienti da mettere in campo per tentare di conquistare il titolo di primo Celebrity MasterChef Italiano. In palio per il vincitore, 100mila euro da destinare in beneficienza.

Nel primo dei due episodi in onda giovedì 16 marzo dalle ore 21.10, vedremo i 12 concorrenti fare il loro ingresso nella cucina di MasterChef e affrontare, la prima sfida, quella della Mystery Box. Prima di iniziare il programma ai concorrenti era stato chiesto quale fosse il proprio ingrediente preferito, e sarà proprio questo il protagonista dei piatti che dovranno preparare. Ma quello che potrebbe sembrare un vantaggio, si rivelerà per alcuni un ostacolo insormontabile. A seguire, in un inaspettato Pressure Test, sarà Antonino Cannavacciulo a dare del filo da torcere ai concorrenti che saranno chiamati ad una prova di abilità nella sfilettatura del pesce. Nella seconda puntata di Celebrity Masterchef i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare la prima prova in esterna. La location è molto particolare: la mensa del Politecnico di Milano, dove dovranno cucinare un menù pensato ad hoc per degli studenti. Per scegliere i capobrigata delle due squadre, le “celebrity” vengono sottoposte a un primo esame: pelare il maggior numero di patate in 10 minuti.