Charlotte Casiraghi: un nuovo amore di nome Dimitri

Charlotte Casiraghi ha un nuovo amore. Charlotte Casiraghi è stata fotografata dal magazine spagnolo Hola!, mentre si trovava a Parigi e poi a Barbizon, dove ha una residenza di campagna, assieme ad un giovane moro di nome Dimitri. Non si tratta però di un illustre sconosciuto, per quanto affascinante, bensì del figlio dell’attrice francese Carole Bouquet e del produttore cinematografico libanese, prematuramente scomparso,Jean-Pierre Rassam. Per il settimanale Hola!, Dimitri è il nuovo compagno di Charlotte Casiraghi.

Charlotte e Dimitri, le affinità.

La prima affinità che si nota tra Charlotte e Dimitri, anche se triste, è quella che entrambi hanno perso il padre quando erano piccoli. Dimitri ha 35 anni ed è nato a Parigi. Ha studiato alla Sorbona come Charlotte. Entrambi hanno un legame importante alle spalle che li ha resi genitori: Charlotte ha avuto il piccolo Raphael dall’attore Gad Elmaleh, mentre Dimitri ha una figlia di nome Daria, che ha avuto dalla modella russa Masha Novoselova, sposata nel 2010. Oltre a ciò, Dimitri ha una vaga somiglianza con Lamberto Sanfelice, giovane regista italiano, con il quale la monegasca ha avuto una relazione terminata l’anno scorso. Curiosamente anche Dimitri Rassam è legato al mondo del cinema in quanto produttore indipendente. Il giovane Rassam ha ricevuto il premio César per il miglior film d’animazione con “Il Piccolo Principe”.