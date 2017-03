Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi 16 marzo 2017

Detto Fatto, i tutorial del 16 marzo 2016: moda, cucina. Oggi, giovedì 16 marzo 2017, torna Detto Fatto con un’altra, simpatica puntata. Oggi Raffaello Tonon propone a Detto Fatto un nuovo tutorial di moda e di bob ton, ed ospita in studio Francesco De Fraia, Mimmo Manfredi e Lello Ferrante in arte “I ditelo voi”, che presentano il loro nuovo film in uscita al cinema. Tonon dà dei consigli sul look per una serata elegante ai tre ospiti. A Detto Fatto lo chef Ilario Vinciguerra prepara un’ottima ricetta amata da tutti, grandi e piccini: oggi ci mostra come preparare gli gnocchi di patate con seppioline e barbabietole saltate in padella. Per preparare questa specialità, Ilario cuoce le patate al forno e non lessate.

Detto Fatto, i tutorial del 16 marzo 2017: giardinaggio.

La primavera è vicina, si inizia a sentire la piacevole e frizzantina aria delle belle giornate, ed a breve tornerà l’orario legale. A Detto Fatto Grazie ai consigli del vivaista di Detto Fatto torna il bravissimo Fabiano Oldani che ci moatra quali sono i fiori che sbocciano in questa stagione e ci suggerisce cosa mettere sul balcone per avere un effetto allegro e colorato.