La prova del cuoco: anticipazioni, le sfide e le ricette di oggi giovedì 16 marzo 2017

La prova del cuoco, anticipazioni e ricette di oggi giovedì 16 marzo 2017. Oggi giovedì 16 marzo torna un nuovo appuntamento con La prova del cuoco, il programma culinario di Rai 1 condotto dalla simpaticissima Antonella Clerici. La puntata sarà come sempre ricchissima di ricette che piacciono a grandi e piccini. Siamo in prossimità della Festa del papà e come nella puntata di ieri, verranno probabilmente spiegate delle ricette inerenti alla festività. Anna Moroni aveva infatti realizzato ieri delle fantastiche zeppole di San Giuseppe fritte. Secondo le ultime anticipazioni torna anche oggi la sfida dei cuochi, in cui si affronteranno due regioni italiane. A trionfare nella puntata di ieri de La prova del cuoco la squadra rossa.