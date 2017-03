Moda primavera/estate 2017: i costumi etnici e vintage del brand Calzedonia

Moda primavera estate 2017: i costumi etnici firmati Calzedonia. Per il via all’estate 2017 c’è ancora qualche mese da attendere ma non è mai troppo presto per iniziare a pensare alle vacanze per non farsi cogliere impreparate. Il brand Calzedonia è partito in anticipo e ha reso pubblica la collezione moda mare per l’estate 2017. I colori protagonisti saranno il rosso, il nero e il bianco, ma il tutto non si ridurrà a qualcosa di semplice: non mancheranno infatti le stampe soprattutto dallo stile etnico con ricami e perline, ma anche quelle giocose e pop come la stampa ananas sul bikini triangolo. Tutto ciò si vedrà su bikini a fascia e il triangolo, ma non mancheranno anche i classici interi, rivisitati in chiave seducente con scollature profonde o strategici laccetti.

Moda primavera estate 2017: lo stile vintage protagonista.

Altro protagonista sarà lo stile vintage con una splendida e seducente fantasia a pois e fiocchi che ricorda tanto i tempi di Grease. Uno dei modelli più gettonati sarà sicuramente quello con la fascia. È pratico, versatile e soprattutto non segna le spalle quando ci abbronza. Insomma ci saranno modelli e fantasia per soddisfare i diversi gusti basta solo saper scegliere per non passare inosservate nemmeno in spiaggia o per un aperitivo a bordo piscina.