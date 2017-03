Tagli capelli 2017: tutte le tendenze e gli styling più in voga del momento

Tagli capelli 2017, le tendenze e gli styling del momento. La parola d’ordine per quanto riguarda le tendenze capelli della primavera estate 2017 è movimento e volume. Le nostre chiome sono libere di vibrare nell’aria con tagli scalati che mettano in evidenza il naturale movimento dei nostri capelli. Sono di super tendenza i tagli per i capelli medi, in particolar modo long bob e caschetti sfilati e destrutturati, magari arricchiti da frange e ciuffi. Per mettere in evidenza quest’aria sbarazzina le pieghe proposte sono mosse ed imperfette, realizzate grazie a ferri larghi e a prodotti specifici a base di sale.

Tagli e tendenze capelli 2017: di grandissima tendenza l’effetto wet e messy.

I tagli e gli styling più belli del momento non finiscono qui; il wet look è di grandissima tendenza in questo momento, in maniera disordinata e messy sulle più giovani ed in sofisticato effetto laccato per le più mature. I pixie vengono proposti in tante varianti diverse, dai classici effetto bon ton ai più audaci tagli alla maschietta, con rasature evidenti e creste voluminose. I tagli per i capelli lunghi di questa primavera estate 2017 hanno come protagonisti delle belle scalature per evitare l’effetto salice piangente e donare volume.