Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco il look per le donne alla soglia dei quarant’anni

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look di Caterina Murino. La parola d’ordine per Caterina Murino è movimento. Per la primavera estate 2017 la Murino opta per un taglio di capelli lungo. La colorazione è di un caldo castano. Le scalature sono evidenti soprattutto nella parte anteriore e le incorniciano il viso. Sinuose onde creano un dolce movimento al look. Un look davvero indicato per chi è alla soglia degli anta. Caterina Murino ha 39 anni e tra qualche mese raggiungerà il traguardo dei 40. Anche per lei i segni del tempo iniziano a vedersi, ecco quanto racconta al quotidiano Il Messaggero: “l mio viso inizia a segnarsi, ma è ora”.

Caterina Murino: contro la chirurgia estetica.

Nonostante i segni dell’età possono dar fastidio, Caterina non sembra ascoltare il richiamo alla chirurgia estetica :”Solo l’idea mi terrorizza. Mi chiedo, guardandosi allo specchio, le donne rifatte non si spaventano? Il mio viso comincia a segnarsi, ma è ora. Bisogna accettarsi”, ha dichiarato in controtendenza con la maggior parte delle sue colleghe, che al bisturi ricorrono spesso e volentieri. Un dolce ricordo va al film della serie 007 ‘Casino Royale’, al fianco di Daniel Craig: “Mi ha maturata e non solo professionalmente. Quel film mi ha permesso di viaggiare, conoscere culture diverse. Per capire come va la vita devi mettere il naso fuori di casa”, ha detto. La Murino ha infine rivelato di avere un compagno che non fa parte del mondo dello spettacolo: “Sono innamoratissima di un francese che non ha nulla a che fare con il cinema”.