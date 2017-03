Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: una lettera per Gemma da parte di Giorgio

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: una lettera di Giorgio per Gemma. E dopo la lettera di Gemma al suo Giorgio letta in uno speciale in prima serata il 3 giugno di venerdì di un anno fa, nella puntata speciale di Uomini e Donne in onda sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5, ad essere protagonisti sarà nuovamente la coppia più amata e discussa del trono over, Gemma e Giorgio, che siederanno sui divanetti di C’è Posta per te. Vedremo la consegna della posta a Gemma Galgani. Il mittente? Nientemeno che il gabbiano George alias Giorgio Manetti che in una lettera confesserà il rimpianto di aver distrutto i loro indimenticabili momenti vissuti insieme.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: puntata speciale sabato 18 Marzo con le Olimpiadi della Tv.

Puntata speciale di Uomini e Donne sabato 18 Marzo 2017 dove vedremo i protagonisti del programma nei format più amati di Canale 5: Avanti un altro, Amici, Tu sì que vales, Striscia la notizia e C’è posta per te. A condurre sarà Alfonso Signorini in una versione speciale dal titolo “Una lettera per te“. Altri protagonisti saranno Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo.