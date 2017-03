Verissimo: anticipazioni ed ospiti della puntata di sabato 18 marzo 2017

Verissimo, anticipazioni ed ospiti. Sabato 18 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La puntata sarà come sempre ricchissima di ospiti, i quali si racconteranno in lunghe interviste, parlando della propria vita privata e dei progetti per il futuro. Nella scorsa puntata di Verissimo era stata ospite Gemma Galgani, che a breve vedremo anche su Canale 5 per la puntata speciale di Uomini e donne. Ospite della scorsa puntata anche Francesca Chillemi, Chiara Galiazzo e Yara Puebla da Il Segreto. Scopriamo quali sono i prossimi ospiti di Verissimo…

Verissimo, anticipazioni: ospite in studio Rocco Siffredi.

Verissimo torna con un nuovissimo appuntamento sabato 18 marzo 2017 con la conduzione di Silvia Toffanin. Secondo le ultime anticipazioni, tra i super ospiti attesi in studio c’è Rocco Siffredi, reduce da una breve esperienza all‘Isola dei Famosi 2017, il reality a cui ha preso parte in prima persona due anni fa. Il pornodivo sarà presente in studio per parlare della sua permanenza sull’Isola e della sua vita privata. Dovrebbe essere presente in studio anche Giulia Calcaterra, ma la sua presenza non è ancora stata confermata. Secondo le ultime anticipazioni dovrebbe essere presente anche un attore o un attrice direttamente da Il Segreto, ma il nome non è ancora stato reso noto. Non appena avremo ulteriori notizie vi aggiorneremo…