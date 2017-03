Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: ecco il quarto giudice del serale!

Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: verso i serale. Il serale di Amici è ormai vicinissimo e le due squadre: la squadra bianca capitanata da Morgan con i professori Alessandra Celentano e Boosta di sostegno, e la squadra blu, capitanata da Elisa con Rudy Zerby e Veronica Peparini di supporto, sono ormai quasi del tutto formate, manca l’assegnazione degli ultimi tre posti. Al Serale di Amici 16 saranno presenti ben quattro giudici, tutti nuovi in quel ruolo! E se i primi tre nomi sono già stati rivelati, nello Speciale di Amici 16 che andrà in onda sabato 18 marzo verrà annunciato il quarto giudice del Serale. Quattro personalità del mondo dello spettacolo. I primi nomi sono quelli di Ermal Meta, Ambra Angiolini ed Eleonora Abbagnato.

Amici 16, Serale: ecco il quarto giudice del talent show.

Nello Speciale di Amici 16 che andrà in onda sabato 18 marzo verrà annunciato il quarto giudice del Serale: si tratta di Daniele Liotti, attore romano classe 1971 noto sia in Italia che all’estero per aver preso parte ad importanti produzioni sia in televisione che al cinema. I quattro giudici avranno gli stessi poteri? O uno di loro avrà uno “status” speciale come nel caso di Morgan lo scorso anno?