Amnistia e indulto, carceri, detenuti: le ultime news ad oggi 17 marzo 2017!

Amnistia e indulto, carceri: ultime news. Il 16 aprile 2017 il partito radicale ha organizzato la Marcia di Pasqua, una nuova mobilitazione per l’amnistia e indulto, causa da sempre sostenuta anche da Papa Francesco, che più volte ha sollecitato le istituzione ad emanare i provvedimenti di clemenza a favore dei detenuti. Molta attesa la visita del Santo Padre al carcere di San Vittore, in programma per il 25 marzo. Sarà proprio l’istituto penitenziario di San Vittore la tappa più lunga, per durata, della visita di Francesco a Milano, in programma per quella data.

Carceri, ultime news. Il papa in visita a San Vittore.

Appena atterrato a Linate, il Papa visiterà il vicino quartiere periferico sviluppatosi attorno a via Salomone, con le “Case bianche”, palazzoni popolari della parrocchia San Galdino. Quindi arriverà in duomo per incontrare i consacrati e guiderà la preghiera dell’Angelus sulla piazza antistante. Alle 11.30 arriverà nella struttura detentiva di via Filangeri, che lascerà per raggiungere Monza, dove celebrerà la messa alle 15; infine il trasferimento allo stadio San Siro-Meazza dove incontrerà i cresimandi con le famiglie e gli educatori. San Vittore, che ospita circa 850 detenuti per lo più in attesa di giudizio, è diviso in sei “raggi” con una “rotonda” centrale.

Il cappellano riferisce che «Francesco ha voluto avere anche un incontro personale con i cosiddetti “detenuti protetti”, ossia quelli che hanno commesso crimini contro donne o minori». Alle 12.30 il pranzo, nel quale «tutti i detenuti avranno lo stesso menu del Papa. In un luogo come il carcere, certe piccole attenzioni possono avere il loro valore». Al Papa sarà consegnato, come dono, una sciarpa realizzata da una cooperativa del carcere. Infine un momento di raccoglimento nella cappella, per poi ripartire verso Monza.