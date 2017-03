Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni del 17 marzo 2017

Detto Fatto, le anticipazioni della puntata di oggi, 17 marzo 2017. Detto Fatto torna oggi, venerdì 17 marzo 2017, con l’ultima puntata di questa settimana. Caterina Balivo, con la sua simpatia ed i suoi sorrisi, presenta tante rubriche utili ed interessanti. Prima di scoprire quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di Detto Fatto di oggi, venerdì 17 marzo 2017, ricordiamo alcune rubriche proposte ieri.

Detto Fatto, alcune rubriche di ieri in attesa dei tutorial di oggi 17 marzo 2017.

Nuova sfida ieri per Martina Capone. A lanciare la sfida alla make up artist sono state Marzia e Margherita, che hanno dovuto realizzare un trucco molto particolate: Martina ha chiesto loro un make up da sirena! Con l’aiuto di una reti a e con tinte marine, Marzia e Margherita hanno realizzato un trucco davvero particolare!