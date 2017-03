Festa del Papà 2017, le idee regalo firmate Pietro Ferrante

Festa del Papà 2017, alla ricerca del regalo giusto! La festa del Papà 2017 è alle porte , ed inizia la corsa al regalo adatto per omaggiare il papà. Quest’anno possiamo pensare di fare un pensiero originale: invece della classica cravatta, di una camicia o di un profumo, piuttosto prevedibili e poco originali, possiamo stupire i Papà con cadeaux autentici e rock style. Qualcosa di particolare, ma che allo stesso tempo possa “parlare” delle proprie passioni, di ricordi e di sogni già realizzati o ancora nel cassetto. Per l’occasione, il jewelry designer Pietro Ferrante ha ideato una capsule ad hoc, come sempre interamente hand-made in Italy, in grado di soddisfare varie “esigenze”. Bracciali in ottone impreziositi da velieri che strizzano l’occhio ai tattoo old school e maxi anelli con ancore e volti stilizzati di vecchi pescatori in argento per papà amanti del mare e della vita all’aria aperta; ma anche divertenti portachiavi con joypad ciondolanti per stacanovisti dei videogame.

Festa del papà 2017, le proposte di Pietro Ferrante.

Per i nostalgici dei mitici anni Ottanta, tra i preziosi protagonisti della “daddy collection” troviamo invece necklace a miniboule con giradischi vintage e cuffie, mentre per i papà che ancora non hanno accantonato il sogno di diventare rock star internazionali, ecco la collana in ottone con finitura argento con realistici pendenti a forma di plettro e di chitarra elettrica.