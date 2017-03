Isola dei Famosi 2017, il daytime al 17 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 17 marzo 2017: gli ospiti lasciano l’Isola. Ospiti in partenza sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. A differenza di Imma Battaglia e di Rocco Siffredi, il fratello di Simone Susinna e Paola Barale hanno già dovuto fare ritorno a casa. Nonostante la breve permanenza del fratello, Simone è stato molto contento della sorpresa ricevuta: “la cosa più bella che potessi avere”. Tempi di arrivederci anche per Paola Barale e Raz Degan. In questi giorni abbiamo visto il modello israeliano finalmente felice e sorridene, con gli occhi colmi d’amore. Per Raz è ora di fare ritorno all’Isola, ed il modello arriva sull’Isola dell’Homo Sapiens mentre gli altri naufraghi stanno preparando la cena. Raz e Giulio accordano i turni notturni per sorvegliare il fuoco. Il clima tra i due naufraghi sembra più disteso.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Moreno sull’Isola dei Primitivi.

Sull’Isola dei Primitivi prosegue l’avventura tura da naufrago solitario di Moreno. Il tempo non è dei migliori, ed il rapper è costretto a ripararsi sotto il telo. L’avventura sull’Isola dei Primitivi non è semplice, in particolar modo se si è da soli. Moreno mangia il riso bianco che ha in dotazione e cerca di conservare il fuoco nonostante le condizioni meteorologiche siano sfavorevoli.