Isola dei famosi 2017, la notte di tenerezze e ritrovata armonia tra Paola Barale e Raz Degan

Isola dei Famosi 2017: la notte memorabile in Honduras di Raz e Paola. Forti emozioni sull’Isola dei Famosi 2017 dove al tanto contestato Raz Degan è stata fatta una gradita sorpresa. Ha avuto modo di salutare la sua ex compagna di vita Paola Barale. Già i due ci emozionarono quando si salutarono in diretta dallo studio, ma il loro incontro è stato qualcosa di unico. Un bacio in diretta ha scatenato i fan e dopo ciò Paola Barale, su richiesta di Alessia Marcuzzi ha deciso di trascorrere un’intera notte con Raz: una notte memorabile in Honduras. Il modello israeliano e la showgirl hanno avuto poche ore per stare insieme, ma le hanno trascorse sfruttando ogni singolo istante. Ecco quanto Raz dichiara riguardo a Paola Barale:”Dopo di lei non ho avuto un’altra donna, un’altra compagna… Il rispetto è rimasto, l’amore è rimasto, non credo, è sicuro. Averla qui con me è un sogno, soprattutto dopo il mese che ho passato”.

Isola dei Famosi 2017: le dolci parole che Raz ha verso la sua ex compagna.

Continua così l’emozione di Raz nel rivivere Paola anche se per pochi momenti: “E’ stato, è e sarà sempre il grande amore della mia vita, ma un amore che è andato oltre, un amore che si è trasformato, un amore vero”. E ancora, Raz ha aggiunto: “Trovare Paola per me è un miracolo, è un regalo caduto dal cielo, è proprio una stella cadente, incredibile. Con Paola abbiamo girato il mondo. Per 14 anni, siamo stati insieme e abbiamo fatto dei viaggi memorabili. Eravamo in tutti i continenti”. Anche se non sono più una coppia dalle loro parole sembra che i sentimenti che provano l’uno per l’altra siano assolutamente immutati.