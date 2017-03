La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di venerdì 17 Marzo 2017

La prova del cuoco: ecco cosa abbiamo visto ieri 16 Marzo 2017. Nella puntata di ieri de La prova del cuoco abbiamo visto il torneo “dell’uovo d’oro”, la gara dei cuochi de “La prova del cuoco”. Ciascun cuoco ha liberamente scelto il piatto da presentare al torneo. Il tempo massimo per preparare la ricetta è stato di 18 minuti. I concorrenti erano Francesca Marsetti e Giampiero Fava. Come di consueto, Anna Moroni ha proposto un primo leggero e di facile lettura. A seguire con “Quel giorno a tavola”, in una sala da pranzo del 1966,si è reso omaggio al grande Lucio Battisti. Un tuffo nel passato per rivivere i profumi e le sensazioni di quel periodo. Infine Natalia Cattelani ha proposto un dolce molto particolare.

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 17 Marzo 2017.

Nella puntata di oggi dello show culinario condotto da Antonella Clerici vedremo Andrea Mainardi che si occuperà dello street-food, il classico cibo da strada. Gianfranco Pascucci proporrà invece uno dei suoi piatti di mare per una cucina mediterranea. Gabriele Bonci tornerà con la sua immancabile pizza e assisteremo oggi quale gustosa variate ci proporrà. Giunge infine il momento per i più golosi con la pasticceria tocca poi a Sal De Riso. Alle 13 circa, la sfida tra pomodoro rosso e peperone verde che giunge al suo epilogo settimanale ed infine “tutti a tavola”.