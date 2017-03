Moda Primavera/estate 2017: tempo di sandali, ecco i modelli da sfoggiare per la primavera estate 2017

Moda Primavera/estate 2017: i sandali per le diverse occasioni. Per la primavera estate 2017 altro punto forte dell’outfit di una donna saranno le scarpe. Cresce il desiderio di rendere i propri piedi protagonisti con sandali gioielli, alti o flat o adornati da simpatiche nappe. I sandali si possono abbinare sia alla stagione calda che non, in questi casi possono essere portati con calze e calzini per ingannare le temperature ancora basse del periodo, per poi abbinarli ad abiti leggeri, lunghi o corti che siano, a gonne e, perché no, anche a un paio di jeans. I sandali, classici accessori estivi, da portare a piedi scalzi in totale libertà.

Moda primavera/estate 2017: l’influenza degli anni 70 e il ritorno della zeppa.

Le proposte sono davvero molteplici, per accontentare i diversi gusti ma anche per accompagnare ogni momento della giornata: preziosi per la sera a quelli in cuoio o suede per il giorno. La tendenza riprende quella di modelli retrò e rimane tra le più ricercate e raffinate quando si parla di sandali. Influenze anni 70 arrivano, ma non solo, la zeppa può essere di varie forme e misure come la platform, ovvero una zeppa “paritaria”. Restano poi i classici modelli squadrati e quelli estivi in paglia.