Serie A, tutte le partite della 29° giornata: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Queste sono le partite della 29° giornata di Serie A, previste per il weekend di sabato 18 e domenica 19 marzo 2017. Domani si gioca Torino-Inter alle 18:00 e Milan-Genoa alle 20:45. Domenica 19 marzo si gioca Empoli-Napoli alle 12:30 e cinque partite alle 15:00: Sampdoria-Juventus, Atalanta-Pescara, Cagliari-Lazio, Crotone-Fiorentina, Bologna-Chievo.

Alle 18 l’Udinese ospita il Palermo allo Stadio Friuli di Udine, mentre il posticipo delle 20:45 è Roma-Sassuolo. Il Torino di Mihajlovic cerca riscatto dopo la brutta sconfitta di Roma contro la Lazio, subita lunedì scorso. 4-3-3 per i granata, con alcuni dubbi in attacco e in difesa. Iturbe è favorito su Iago Falque per affiancare Belotti e Ljajic. Ballottaggio Zappacosta-De Silvestri sulla fascia destra.

Pioli vuole confermare la squadra che ha segnato 12 gol in due partite. A centrocampo giocheranno Kondogbia e Gagliardini; sulla trequarti agiranno Perisic, Banega e Candreva. In attacco confermato Icardi. Panchina per Brozovic e Joao Mario, che ormai sono retrocessi nelle gerarchie dell’allenatore nerazzurro. Il Milan dovrà fare a meno di Romagnoli, Bacca, Sosa, Suso, Abate e Honda, tra squalificati e infortunati. Giocheranno Lapadula, Vangioni e Locatelli.

Il Genoa di Mandorlini è reduce dalla sconfitta cocente nel derby. Burdisso è squalificato, Perin, Veloso, Gentiletti e Pandev sono infortunati. I rossoblu giocheranno col 4-3-3, puntando su Taarabt, Simeone e Lazovic in attacco. Panchina per Pinilla. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà solo Torino-Inter, Milan-Genoa, Empoli-Napoli, Sampdoria-Juventus, Cagliari-Lazio, Crotone-Fiorentina e Roma-Sassuolo.