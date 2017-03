Tagli capelli corti 2017: tutti i tagli particolari della primavera estate 2017

Tagli capelli corti primavera estate 2017, le tendenze per chi se la sente di osare. La primavera estate 2017 è il momento perfetto per osare con un nuovo taglio di capelli e quelli corti proposti in questo 2017 accontentano tutte le donne, da quelle più classiche alle quelle più stravaganti. Per chi vuole rimanere sul classico,un caschetto da portare liscio è perfetto, mentre l’ob swag è un taglio di capelli medio corto, simile ad un caschetto, ma estremamente sfilato e scalato. Più pieno nella parte superiore e meno nella parte inferiore si sposa bene anche da portare con una bella frangetta.

Tagli capelli corti 2017: gender cuts e tagli scalati in primo piano.

Se invece ce la sentiamo di osare con un taglio di capelli corto possiamo optare per qualcosa di particolare ed audace. Tra i tagli di capelli corti della primavera estate 2017 sono in evidenza gender cuts, pixie, short bob e tagli alla maschietta. Per tutte le donne stravaganti ed estrose i tagli di capelli corti sono impreziositi da rasature evidenti, asimmetrie e colorazioni pastello e metalliche. Il bowl cut, o taglio a scodella, è di grandissima tendenza in questa primavera estate 2017, così come i tagli maschili riadattati al femminile. I gender cuts sono stati apprezzati da moltissime donne, che si sono lasciate conquistare da questi tagli estremamente audaci.