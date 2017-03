Tagli capelli e colorazioni primavera estate 2017: la moda capelli del momento

Tagli capelli e colorazioni primavera estate 2017. La primavera estate 2017 porta con sé una boccata d’aria fresca e di novità per quanto riguarda queste tendenze capelli, sia per quanto riguarda i colori che i tagli più in voga del momento. I capelli in questa primavera estate 2017 prendono corpo e volume grazie a tagli dinamici e sbarazzini, per evidenziare la tendenza del momento. I capelli delle giovani e giovanissime sono spettinati ed i tagli più in voga del momento sono soprattutto le medie lunghezze, con bob destrutturati arricchiti da ciuffi e frange. Per quanto riguarda i capelli corti i pixie sono in primo piano, declinati anche in versione audace, con colorazioni metalliche e pastello. Vediamo quali sono le colorazioni più belle della primavera estate 2017…

Colori capelli primavera estate 2017: biondi in primo piano in mille declinazioni…

Le colorazioni capelli della primavera estate 2017 vedono i biondi in primo piano, declinati in tante declinazioni diverse. Tra le sfumature più belle spunta sicuramente il biondo platino, di grande tendenze anche nella scorsa stagione. Il biondo cenere anche rimane di tendenza, con sfumature ghiaccio e grigie. Per quanto riguarda le novità della primavera estate 2017 l’oro rosa è un colore davvero particolare, così come tutti i colori pastello. I castani sono super intensi e si miscelano a delle sfumature caramello e cannella.