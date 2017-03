Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco le flat waves da imitare alle stars!

Tagli di capelli 2017: il nuovo look di Alessia Macari. Un nuovo taglio di capelli per Alessia Macari per la primavera estate 2017. Tagli di capelli lungo ma scalato in una colorazione di castano caldo. Le onde in questo taglio di capelli sono le protagoniste e donano volumi alti e morbidi. Le flat waves per l’esattezza ovvero le famigerate onde piatte di cui tutto il mondo parla e che sembrano essere il trend in tema di capelli per la primavera estate 2017. Altra novità in tema di capelli per l’estate 2017 saranno le beach waves, nate per imitare appunto l’effetto dei capelli in spiaggia: sensualmente scompigliati e anche un po’ gonfi.Oltre al tagli di capelli altre novità ci sono nella vita di Alessia Macari che si è fidanzata. La vincitrice della prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha trovato un uomo che le fa battere il cuore.

Alessia Macari: ecco il mio nuovo amore.

Il settimanale ‘Chi’ ha fotografato la nuova coppia, e Alessia ha raccolto anche una dichiarazione del suo ciociaro: “Mi ha corteggiato per un anno, ora ho ceduto. Avevo promesso di spogliarmi se il Frosinone vincerà il campionato di serie B, ma ora rimangio la promessa, Oly è geloso!”. Il famigerato Oly è Oliver Kragl, 26enne tedesco di Wolfsburg che gioca con la squadra del Frosinone.