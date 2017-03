Tagli di capelli primavera/estate 2017: i must have saranno i ciuffi e le frange!

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il ciuffo sarà il top trend per il 2017. In vista della nuova stagione primavera estate 2017 si sente sempre l’esigenza di cambiamento, e molte donne partono proprio dal taglio di capelli. I tagli capelli 2017 più cool sono quelli corti ma le tendenze in tema di tagli di capelli moda 2017 potranno accontentare i gusti di ognuna, anche chi non si sente di rischiare con un taglio corto ma è possibile giocare con tante lunghezze diverse. In ogni caso ad ogni taglio di capelli ci sarà un dettaglio d’eccezione: il ciuffo sarà in assoluto il top trend capelli per il 2017. È semplicissimo da mantenere, comodo per chi ha poco volume e sta bene davvero a tutte. Perfetto soprattutto per chi ha un viso poco simmetrico o con qualche imperfezione.

Tagli di capelli Primavera/estate 2017: l’importanza della frangia.

Altro must nelle ultime tendenze di tagli di capelli 2017 sarà la frangia che rimane al top delle classifiche anche per il 2017. Si adatta a tutti i tipi di taglio ma è perfetta con i tagli di media lunghezza. Molto indicata per chi vuole mette in risalto gli occhi e le labbra. Certo, richiede una cura particolare ma il risultato è davvero perfetto.