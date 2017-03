Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma insiste con Marco, finisce la storia tra Nino e Anna

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma Galgani insiste nai confronti di Marco. Protagonista ancora indiscussa del trono over di Uomini e Donne è Gemma Galgani, che attribuisce il recente rifiuto di Marco nel riprendere la loro storia all’influenza negativa che hanno Tina e Gianni, sempre pronti a criticare le sue scelte sentimentali. Gemma inoltre afferma di avere una “fusione fisica” con Marco ed è convinta che i messaggi e le telefonate tra loro, nascondano ben più di una semplice amicizia. Ma le parole del cavalieri dicono ben altro. Ma da dove si è scaturito tutto ciò? Il cavaliere avrebbe invitato la dama a trascorrere la Pasqua insieme ma solo in un’ottica amichevole e le rinnova l’invito esortandola a non fraintenderlo.

Uomini e Donne, le ultima news e anticipazioni: la fine della storia tra Anna e Nino.

Protagonista della puntata di ieri è stata anche la storia tra Anna e Nino che, a quanto pare, è giunta al capolinea. In molti non hanno gradito la notizia. Nino sembra non tollerare alcuni aspetti caratteriali di Anna e non vuole continuare la relazione. La decisione suscita molte polemiche in studio, visto il grande sentimento che Nino professava di avere nei confronti di Anna. Sarà davvero finita?