Amici 17 Ed. 16, anticipazioni della puntata di sabato 18 marzo 2017. Sabato 18 marzo 2017 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 una nuova puntata di Amici 17 Ed. 16, l’ultima prima che inizi ufficialmente la fase serale del programma, che prenderà il via sabato prossimo, il 25 marzo 2017. Le squadre sono oramai al completo e sono stati resi noti i coach dei relativi team; Elisa sarà al timone dei blu, supportata da Rudy Zerbi e Veronica Peparini, mentre Morgan al timone dei bianchi, insieme ad Alessandra Celentano e Boosta. Secondo le ultime anticipazioni in questa puntata di Amici 17 Ed. 16 vedremo Michele Bravi, il quale aprirà lo show esibendosi con la sua Il diario degli errori.

Amici 17 Ed. 16: anticipazioni, altri ragazzi accedono al serale…

Secondo le ultime anticipazioni in questa nuova puntata di Amici 17 Ed. 16 vedremo la fine della formazione delle squadre, dopo che Giuliano Peparini ha chiesto di poter aggiungere un posto per il ballo e di conseguenza uno per il canto; per questo motivo i posti per il serale sono diventati 12. Second le ultime anticipazioni ufficiali in questa puntata di Amici 17 Ed. 16 verremo anche a conoscenza di quello che sarà il quarto giudice insieme ad Eleonora Abbagnato, Ermal Meta ed Ambra Angiolini, l’attore Daniele Liotti.