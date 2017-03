Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news del 18 marzo 2017: squadre al completo per il serale, ecco i nomi!

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news di sabato 18 marzo 2017 – «Ospite Michele Brav!» .Le anticipazioni e news di Amici 2017 del 18 marzo relative alla puntata registrata la scorsa settimana, annunciano che sarà ospite in studio Michele Bravi che presenterà il suo pezzo cantato a Sanremo, Il diario degli errori. Le anticipazioni rivelano inoltre che nella puntata di Amici 16 in onda sulla rete ammiraglia del Biscione Mediaset vedremo la seconda parte della formazione delle squadre. La squadra bianca e la squadra blu hanno conosciuto i relativi coach e direttori artistici del serale: Morgan ed Elisa.

«Ranghi completati per il serale!» Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news di sabato 18 marzo 2017

Secondo le anticipazioni di Amici 2017 Ed. 16,Morgan ed Elisa, con il supporto dei docenti di Amici di Maria De Filippi e con quello del coreografo Giuliano Peparini, stanno completando i ranghi del team di sei talenti da portare con sé al serale. Inizialmente era previsto un totale di dieci ragazzi alla prossima fase del talent show, è stato Peparini a chiedere a Maria De Filippi un posto in più per il ballo e quindi anche il canto ne ha avuto uno in più. I finalisti di Amici 16 sono così dodici per un totale di sei concorrenti per squadra.Le squadre del serale sono già al completo. Ecco di seguito i concorrenti ammessi. Squadra Bianca: Sebastian (ballo), Lo Strego (canto), Shady (canto); Squadra Blu: Riccardo Marcuzzo (canto), Vittoria (ballo), Andreas Muller (ballo), Federica Carta (canto). Inoltre secondo le anticipazioni della puntata di Amici di sabato 18 marzo 2017 sarà comunicato anche il nome del quarto giudice che si aggiungerà al trio già costituito dal cantautore Ermal Meta, dalla ballerina Eleonora Abbagnato e dall’attrice Ambra Angiolini.