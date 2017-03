Anticipazioni Beautiful le trame della settimana del 20, 21, 22, 23, 24 e 25 marzo 2017: Wyatt e Liam, i fratelli in lite per…

Beautiful, anticipazioni e tutte le trame della settimana del 20, 21, 22, 23, 24 e 25 marzo 2017 – «Quinn non molla!» – La super soap ambientata a Los Angeles rivela anche oggi, nelle nostre anticipazioni di Beautiful – basate sulla trama delle puntate in onda su Canale 5 nella settimana da lunedì 20 marzo a sabato 25 marzo 2017, come sempre alle ore 13:40 – situazioni di grande incandescenza! Vediamo Ridge (Thorsten Kaye) continuare a lottare per mettere Quinn (Rena Sofer) in condizioni di non nuocere in azienda, oltre che allontanarla dalla vita di suo padre. Ma è una causa persa! Lo stesso Wyatt (Darin Brooks) continua a chiedere a sua madre di lasciare sia l’azienda che Eric (John McCook).

«Brooke e Bill: sposi subito?» – Beautiful, anticipazioni e tutte le trame della settimana del 20, 21, 22, 23, 24 e 25 marzo 2017

Le anticipazioni di Beautiful mostrano infatti che questo è l’unico modo per lui per tentare di recuperare il rapporto con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che lo ha lasciato per colpa della Fuller. Intanto Liam (Scott Clifton) cerca di inserirsi nella crisi coniugale di Steffy, per riconquistarla. Ma la splendida Forrester vive un momento di grande disillusione per il suo matrimonio fallito, e vuole starsene un po’ per conto suo! Bill (Don Diamont), appena firmati i documenti per il divorzio da Katie (Heather Tom) dichiara a Brooke (Katherine Kelly Lang) di non voler più aspettare: vuole sposarla subito! Intanto Wyatt va a trovare Steffy a casa di Thomas (Pierson Fodè) e la trova in compagnia di Liam. Tra i due fratelli scoppia una brutta discussione…