Anticipazioni Il Segreto, le trame del 17, 18 e 20 marzo 2017: il doppio gioco di Rafaela!

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di venerdì 17, sabato 18 e lunedì 20 marzo 2017 – «L’inganno di don Berengario» – Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Dolores è l’ingenua vittima dello scherzo di don Berengario, di cui ormai tutta Puente Viejo è al corrente. Il dispettoso prete ha infatti persuaso la signora Mirañar che presto suo marito Pedro, da tempo trasferitosi in Russia sull’onda della Rivoluzione, succederà a Lenin come Capo del Soviet Supremo dell’Unione Sovietica. Per dare maggior credibilità alle sue fandonie, il sacerdote racconta a Dolores che è in possesso di informazioni segretissime di cui solo il Vaticano è a conoscenza. La donna cade a tal punto nella trappola che inizia subito a studiare l’alfabeto cirillico e la lingua russa, fra l’ilarità di tutto il paese.

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano intanto che Rafaela, l’enigmatica cameriera che ha saputo conquistare il cuore di Ramiro, continua ad avere delle mire anche nei confronti del Castañeda più giovane, Matías. La donna infatti arriva al punto di baciare il figlio adottivo di Emilia e Alfonso. Frattanto un drammatico evento sconvolge la vita della famiglia Dos Casas: Camila cade da uno sgabello sbattendo la testa a terra. Tuttavia l’incidente ha delle conseguenze inattese e clamorose. Infatti Beatriz, nel tentativo di chiedere aiuto per la sua amata mamma adottiva, si mette a gridare con tutto il fiato che ha in corpo: la ragazza dunque, non è più muta!