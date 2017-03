Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le ultime anticipazioni e news di sabato 18 marzo 2017. E siamo arrivati alla quarta puntata dello show di prima serata del sabato di Rai 1, Ballando con le stelle. Le anticipazioni e news ci fanno vedere il cast e i concorrenti del programma: il poliedrico cantante Valerio Scanu, insieme a Milly e Paolo Belli, conduce il dance show attraverso un secondo schermo, il web, grande finestra sui social che sempre coinvolti con estremo interesse e grande curiosità tutte le edizioni. Roberta Bruzzone, la nota criminologa, affianca invece Sandro Mayer come opinionista.

«Le undici coppie rimaste in gara» – Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le ultime anticipazioni e news di sabato 18 marzo 2017.

Le anticipazioni e news di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, ci mostrano poi le undici coppie rimaste in gara: Oney Tapia – Veera Kinnunen; Martin Castrogiovanni – Sara Di Vaira; Martina Stella – Samuel Peron; Antonio Palmese – Samanta Togni; Simone Montedoro – Alessandra Tripoli; Fabio Basile – Anastasia Kuzmina; Cristhopher Leoni – Ekaterina Vaganova; Giuliana De Sio – Maykel Fonts; Alba Parietti – Marcello Nuzio; ; Fausto Leali – Ornella Boccafoschi; Xenya – Raimondo Todaro. Per quanto riguarda invece Anna La Rosa – Stefano Oradei e Anna Galiena – Simone Di Pasquale, le coppie eliminate, torneranno in corso in seguito per il ripescaggio. Molte le sfide che devono affrontare i protagonisti di questa edizione misurandosi ogni sabato sera con diversi stili di danza: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi al giudizio della giuria di esperti, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e da Selvaggia Lucarelli, guidata da Carolyn Smith.