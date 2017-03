Ballando con le stelle 2017, le anticipazioni di stasera, 18 marzo 2017

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni del 18 marzo e la classifica. Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 torna stasera, 18 marzo 2017, con una puntata ricca di emozioni. La scorsa settimana abbiamo assistito a bellissime esibizioni dei concorrenti della trasmissione, e abbiamo visto ballare il ballerino per una notte, l’astrologo Paolo Fox. Dopo le esibizioni, sono andati allo spareggio Anna Galiena e Cristopher Leoni, ed Anna, in base a quanto sancito dal televoto, ha dovuto lasciare la trasmissione. Prima di scoprire quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera, 18 marzo 2017, ricordiamo la classifica della scorsa settimana.

In fondo alla classifica con 18 punti c’è Fausto Leali. Segue Cristopher Leoni con 26 punti, Giuliana De Sio con 28 punti, Simone Montedoro con 33 punti, Alba Parietti con 34 punti. Seguono, nella metà alta della classifica, Martin Castrogiovanni con 24 punti, Antonio Palmese con 37 punti, Fabio Basile con 38 punti. Sul podio, al terzo posto troviamo Martina Stella con 43 punti, Oney Tapia con 50 punti e, al primo posto, Xenia Belousova con 62 punti, cui va anche il tesoretto guadagnato da Paolo Fox.

Ballando con le stelle 2017, le anticipazioni del 18 marzo 2017: Franco Nero e Vanessa Redgrave ballerini per una notte.

Anche stasera, 18 marzo 2017, a Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 sarà dato spazio all’esibizione del ballerino per una notte. Stasera ci sarà non uno ma ben due ballerini per una notte: a calcare il palco di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 saranno Franco Nero e il premio Oscar Vanessa Redgrave. Le due grandi star del cinema dovranno imparare in brevissimo tempo la coreografia con cui dovranno esibirsi durante la puntata. L’esibizione verrà valutata dalla Giuria ed il punteggio ottenuto andrà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara.