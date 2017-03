Eliminato Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 di sabato 18 marzo 2017 è… Fausto Leali!

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 News di sabato 18 marzo 2017, ancora tante emozioni nella quarta puntata del 18 marzo 2017.«Franco Nero e Vanessa Redgrave, indimenticabili Ballerini per una notte!» E anche la quarta puntata di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 si è conclusa fra tante emozioni! Oltre alle fantastiche performance in cui abbiamo visto esibirsi i concorrenti in gara, abbiamo assistito a un’indimenticabile momento dedicato ai Ballerini per una notte, che questa sera ha visto l’esibizione di Franco Nero e Vanessa Redgrave che hanno messo in scena una meravigliosa storia d’amore.

«La classifica dopo la scorsa puntata…» Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 News, la classifica e l’eliminato del 18 marzo 2017.

Attraverso le news e le anticipazioni di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 ricapitoliamo – nell’attesa che la sempre bellissima Milly Carlucci, verso mezzanotte, ci dia la classifica aggiornata della quarta – la situazione pregressa. Eliminata Anna Galiena nella scorsa puntata, avevamo in fondo alla classifica con 18 punti Fausto Leali, preceduto da Cristopher Leoni con 26 punti, Giuliana De Sio con 28 punti, Simone Montedoro con 33 punti, Alba Parietti con 34 punti. Nella zona alta della classifica abbiamo poi Martin Castrogiovanni con 24 punti, Antonio Palmese con 37 punti, Fabio Basile con 38 punti. Sul podio della terza puntata abbiamo visto al terzo posto Martina Stella con 43 punti, Oney Tapia con 50 punti e, al primo posto, Xenia Belousova con 62 punti, cui è andato anche il tesoretto guadagnato da Paolo Fox. E ora scopriamo insieme chi dovrà lasciare Ballando con le stelle 2017 Ed. 12…

«Leoni – Leali a rischio eliminazione, e il televoto congeda Fausto!» Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le ultime anticipazioni e news di sabato 18 marzo 2017.

Le anticipazioni e news di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 rivelano che la serata è stata all’insegna del fuoco serrato delle polemiche: Alba Parietti è stata protagonista di una sparata contro tutta la giuria che ha fatto innervosire perfino Carolyn Smith, che ha invitato le stelle a darsi una calmata… Selvaggia Lucarelli, dopo il litigio della scorsa puntata ha optato per il profilo basso, commentando il meno possibile le esibizioni della Parietti, con cui scambia poche battute (comunque al veleno…). Il match è stato in due riprese, e nel secondo round gli scambi verbali tra Alba e alcuni giurati sono sembrati un po’ troppo sopra le righe. Alla fine a rischio eliminazione rimangono Cristopher Leoni – Ekaterina Vaganova e Fausto Leali – Ornella Boccafoschi: la coppia eliminata dal verdetto del televoto è quella formata da Fausto Leali – Ornella Boccafoschi!