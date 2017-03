Moda, primavera/estate 2017: l’intramontabile jeans, le proposte dei brand Diesel, Zara e H&M

Moda, primavera/estate 2017: l’intramontabile jeans. La primavera estate 2017 è ormai alle porte e tra i capi must have non mancano i jeans declinati in diversi varianti. I jeans saranno tra i grandi protagonisti delle tendenze moda Primavera Estate 2017, dai modelli più classici alle interpretazioni più ardite: si va dai boho anni Settanta alle declinazioni grunge anni Novanta, passando per il denim-couture, sofisticato e ricercato, con ricami floreali realizzati a mano, o l’effetto used, maltratto e macchiato. Strappati, ricamati o stone washed, ne saranno proposti diversi modelli per soddisfare i gusti di ognuna.

Moda, primavera/estate 2017: ecco alcune proposte dei brand.

Di ispirazione anni ’70 saranno i jeans super femminili della Diesel che slanciano la figura. L’audace spacco sul davanti aggiunge un tocco moderno. Il brand Zara propone jeans a vita alta cinque tasche e dettaglio strappi. L’orlo alla caviglia è sfrangiato. La chiusura sul davanti prevede cerniera e bottone. Jeans a 5 tasche in denim elasticizzato e lavato anche per il brand H&M. I dettagli sono molto consumati e i bordi tagliati a vivo a fondo gamba. Vita normale, cavallo basso. Sono realizzati in parte con cotone biologico.